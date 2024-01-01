Південна Корея провела артилерійські навчання у відповідь на погрози Кім Чен Ина

Південна Корея повинна змусити КНДР відчути, що її безрозсудна поведінка стане прелюдією до її власного руйнування, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, повідомляє Yonhap News Agency.

Шин зробив цю заяву після того, як північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав міжкорейські зв'язки відносинами "двох ворожих одна одній держав" і закликав активізувати підготовку до "придушення всієї території Південної Кореї".

Глава Міноборони також заявив, що помилково розглядати Південну Корею як партнера з примирення і возз'єднання.

"Ми повинні змусити КНДР відчути всім серцем, що безрозсудна провокаційна поведінка, яка загрожує Республіці Корея, незабаром стане прелюдією до руйнування" , - сказав Шин.

Південна Корея провела артилерійські навчання

Шин сказав, що провокаційні погрози Північної Кореї триватимуть і в новому році, посилаючись на результати партійних зборів КНДР, і закликав до посилення готовності.

"У цій серйозній ситуації з безпекою збройним силам необхідно посилити свою готовність, щоб розтрощити ворога. Тільки потужна сила може підтримувати справжній мир, а не слова, папери або марнославні омани" , - сказав він.

Також Південна Корея провела артилерійські навчання з бойовою стрільбою.

Близько 330 військовослужбовців 3-ї артилерійської бригади піхотної дивізії зробили близько 150 артилерійських пострілів під час навчань на полігоні в центральному прифронтовому районі, виходячи зі сценарію, коли супротивник першим робить вогневі провокації.

Військова діяльність КНДР

Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

Кім Чен Ин на новорічній зустрічі з командирами армії заявив, що Північна Корея "без найменшого вагання завдасть нищівного удару і знищить столиці ворога", використовуючи весь наявний арсенал, у тому разі, якщо США та Південна Корея виберуть шлях військової конфронтації проти КНДР.

До слова, ще у серпні лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до війни.