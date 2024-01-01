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Росіяни знову запустили ударні безпілотники по території України (Оновлено)

Росіяни знову запустили ударні безпілотники по території України (Оновлено)
Фото: Telegram

Російські війська у понеділок увечері знову запустили ударні безпілотники по території України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ.

О 21:43 Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників на сході.

"Донецька, Дніпропетровська області – загроза ударних БпЛА!"

Оновлення: О 21:54 загрозу ударних безпілотників оголосили також на Харківщині.

О 22:28 військові повідомили, що ударні БпЛА рухаються в південній частині Харківської області, курс західний та в північній частині Дніпропетровської області, змінив курс на південь (Дніпро).

Що передувало:

У ніч на 1 січня росіяни запустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА типу "Шахед" − 90 штук, 87 з них вдалося збити.

Під час атаки "Шахедами" по Україні пообіді в понеділок було знищено 9 із 10 ворожих безпілотників.

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