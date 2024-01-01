Зеленський: Україна отримає додаткові системи ППО Nasams від Канади

Канада передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS та ракети до них, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за результатами телефонної розмови із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових систем NASAMS і ракет до них" , — заявив Зеленський.

Крім того, лідери обох країн домовилися про активізацію двостороннього діалогу щодо безпекових гарантій та підготовку до зустрічі радників у Давосі.

Довідка. NASAMS — пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіуса дії, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих та середніх висотах. Він здатний знищувати дрони, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші повітряні цілі.

Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.

Нагадаємо, про те, що системи NASAMS вже заступили на бойове чергування, Зеленський повідомляв ще у листопаді.