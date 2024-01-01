Зеленський: Крим та битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни

Президент Володимир Зеленський вважає, що в 2024 році Крим та пов'язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю The Economist.

Як пише видання, Зеленський мало говорить про те, чого Україна може досягти у 2024 році, зазначаючи, що витік інформації перед контрнаступом минулого літа допоміг Росії підготувати свою оборону. Але якщо він і хоче щось сказати, то це те, що Крим і пов'язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни.

За словами Зеленського, ізоляція окупованого Криму і послаблення російського військового потенціалу там "надзвичайно важлива для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак із цього регіону".

Президент переконаний, що успішна операція стала б "прикладом для світу", а також мала б великий ефект всередині Росії – втрата центрального елементу кремлівської пропаганди показала б, що "тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна".

Але Зеленський говорить, що швидкість будь-якого успіху залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів. Він попросив надати Україні "Taurus" – крилату ракету німецького виробництва дальнього радіусу дії з можливістю вибуху глибоко всередині цілі. Це могло б дозволити Україні знищити Керченський міст, фактично ізолювавши Кримський півострів від Росії, пише видання.

"Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт" , – підкреслив Зеленський.

За словами президента, його найближчим завданням у сухопутній війні буде "захистити схід, врятувати ці дуже важливі міста України, східні та південні, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв", а також захистити критично важливу інфраструктуру України.