У Києві зросла кількість жертв через ракетний удар 29 грудня
На третю добу пошуків на місці ракетного удару в Шевченківському районі Києва 29 грудня знайшли ще одне тіло загиблого, кількість жертв зросла до 29, повідомляє Українська правда.
Про повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву. На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет. Станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих.
Найстрашніша трагедія для столиці з початку повномасштабного вторгнення".
Передісторія:
- Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- У цілому над Україною ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.
- Вранці 1 січня рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 5 людей − таким чином кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня зросла до 28.
- 1 січня у столиці оголошений День жалоби.