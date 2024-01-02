Курс валют НБУ на 2 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 січня досяг рівня 38.01 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 42,01 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.24 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 48.54 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 12 коп. до 45.25 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.66 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.014 400
|EUR
|Євро
|42.005 900
|RUB
|Рубль
|0.423 850
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.544 400
|CHF
|Швейцарський франк
|45.249 900
|PLN
|Польський злотий
|9.660 600