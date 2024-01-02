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Курс валют НБУ на 2 січня

Курс валют НБУ на 2 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 січня досяг рівня 38.01 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 42,01 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.24 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 48.54 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 12 коп. до 45.25 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.66 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.014 400 +0.012
EUR Євро 42.005 900 +0.01
RUB Рубль 0.423 850 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 48.544 400 +0.214
CHF Швейцарський франк 45.249 900 --0.12
PLN Польський злотий 9.660 600 --0.019

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