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У Києві працює ППО, ще багато ракет в напрямку столиці

У Києві працює ППО, ще багато ракет в напрямку столиці

У столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО. Повітряні сили кажуть, що багато ракет летить на Київ, повідомляє Українська правда.

"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.
"Вибухи в столиці. Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні", – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Попко закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили також закликали мешканців Києва спуститися в сховища.

"Київ − перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку. Ракети на Житомирщині також змінили курс на Київ", − повідомляють Повітряні сили.

Згодом Кличко повідомив, що є виклик екстрених служб у Печерський район столиці. "Всі служби виїхали на місце", − зазначив мер.

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