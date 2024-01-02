У Києві працює ППО, ще багато ракет в напрямку столиці
У столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО. Повітряні сили кажуть, що багато ракет летить на Київ, повідомляє Українська правда.
"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.
"Вибухи в столиці. Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні", – зазначив мер Києва Віталій Кличко.
Попко закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повітряні сили також закликали мешканців Києва спуститися в сховища.
"Київ − перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку. Ракети на Житомирщині також змінили курс на Київ", − повідомляють Повітряні сили.
Згодом Кличко повідомив, що є виклик екстрених служб у Печерський район столиці.
"Всі служби виїхали на місце", − зазначив мер.