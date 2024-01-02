У Києві працює ППО, ще багато ракет в напрямку столиці

У столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО. Повітряні сили кажуть, що багато ракет летить на Київ, повідомляє Українська правда.

"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО" , – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Вибухи в столиці. Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні" , – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Попко закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили також закликали мешканців Києва спуститися в сховища.

"Київ − перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку. Ракети на Житомирщині також змінили курс на Київ" , − повідомляють Повітряні сили.