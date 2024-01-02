В Україні повітряна тривога: 16 бомбардувальників запускали ракети (Оновлено)

У ніч на 2 січня в частині областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу, повідомляє Українська правда.

Повітряна тривога оголошена на півдні України, в центральних областях та у Києві.

У Повітряних силах додали, що існує загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

О 6.23 повітряна тривога поширилася на всю Україну.

О 6.25 стало відомо, що ракети вже в Сумській області і прямують на Миргород.

О 6.28 виникла загроза балістики для Харкова.

О 6.38 чергові ракети зайшли в Сумську область, курс південно-західний.

О 6.40 військові повідомили про ракету з півдня, у напрямку Кропивницького.

О 6.41 зафіксували ракету в районі Переяслав-Хмельницького Київської області, курс західний.

О 6.45 помічена група ракет на межі Черкаської та Київської областей, курс західний.

Військові наголосили, щоб мешканці Кропивницького перебували в укриттях, ракети у їхньому напрямку.

О 6.47 група ракет перебувала в Миргородському районі Полтавщини, курс західний. Нова група ракет заходить через Сумську область.

О 6.51 стало відомо, що ракети в Херсонській області, курс північно-західний.

Ракети з Сумської області, через Полтавщину летять в напрямку Київщини/Черкащини.

О 6.57 Ракети перебували на межі Київської та Черкаської областей (через Канів), та летіли в західному напрямку.

Ракети з Херсонської області в напрямку Кіровоградщини.

Ракети в східній частині Вінниччини, курс західний.

6.58 зафіксовано ракету в напрямку Вінниччини.

7.05 З Вінниччини ракета змінила курс на Житомирщину.

Ракети на межі Київської та Черкаської областей рухаються в західному напрямку.

Ракети в Кіровоградській області, курс північно-західний (через Новоукраїнський район).

О 7.08 зафіксовано ракети в напрямку Києва.

О 7.16 повітряники повідомили, що ракети через Черкащину летять в напрямку Вінниччини.

Ракети з Кіровоградської області також в напрямку Вінниччини.

Частина ракет змінює курс на північ, решта прямує на захід.

7.17 Ракета в Бердичівському районі Житомирщини, курс західний.

7.18 Балістика з півдня в напрямку Канатово.

Повітряні сили повідомляють про кілька пусків ракет "Кинджал" в напрямку Києва.

8:30 - 8:40 Кілька груп ракет у Полтавській та Миколаївській області летять в західному та північно-західному напрямках.

9:49 Відбій ракетної загрози, окрім Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.