У Києві проблеми з електрикою та водою, є влучання

У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 3 постраждалих, повідомляє Українська правда.

"Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі − решти впали на територію складських приміщень. Також в Голосіївському районі − на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця" , – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За кілька хвилин він додав, що у Печерському районі зафіксовано ще падіння уламків на житловий будинок. Інформація уточнюється.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що є і влучання.

"У Подільському районі попередньо − влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.

Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені. У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі" , – повідомив Кличко.

Про перебої з електропостачанням також повідомляють кореспонденти УП.

Суспільне пише, що у деяких районах міста зникла вода.

Пізніше Кличко повідомив, що у Києві є троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. За його словами, усіх їх госпіталізували, медики продовжують працювати на місці.