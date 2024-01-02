Війська РФ намагаються вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини – Генштаб

Російські війська намагаються вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра не Херсонщині – за добу було 19 штурмів. Також окупанти 23 рази атакували Сили оборони на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 2 січня.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали: Коренек Сумської області; Петропавлівка, Кучерівка, Чернещина Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Терни, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Георгіївка, Старомайорське, Велика Новосілка Донецької області; Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.