У Києві знову пролунали вибухи, ЗСУ повідомляють про нові ракети

Вранці 2 січня Київ перебуває під масованою атакою росіян, які запустили ракети різних типів, зокрема "Кинджал", повідомляє Українська правда.

О 08:28 Повітряні сили ЗСУ повідомили попередні дані, що здійснено повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" й ракета летить на Київ.:

О 08:30 у столиці пролунали нові вибухи.

Перед тим була серія гучних вибухів у Києві. В кількох районах столиці впали уламки ракет, є постраждалі, почалися проблеми зі світлом і водою.

О 08:41 Повітряні сили попередили, що ракети в Миколаївській області рухаються курсом на Кіровоградщину, а ракети в західній частині Полтавської області – курсом на захід.

Повітряна тривога триває.