Посол США про нові обстріли: Треба допомогти Україні зупинити РФ

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нову масовану ракетну атаку РФ зранку у вівторок. 2 січня, повідомляє Європейська правда.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду" , – зазначила Брінк.

Вона додала, що зранку у Києві було чути гучні вибухи.

"Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна" , – підкреслила посол США.

Putin is ringing in 2024 by launching missiles at Kyiv and around the country as millions of Ukrainians again take shelter in freezing temps. Loud explosions in Kyiv this morning. It’s urgent and critical that we support Ukraine now - to stop Putin here. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 2, 2024

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі,

У столиці подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням.