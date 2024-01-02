США повертають у порт авіаносець, який був поблизу Ізраїлю

Військово-морські сили США повертають найбільший у світі військовий корабель USS Gerald R. Ford, відправлений у східну частину Середземного моря після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Авіаносець повернеться в порт приписки Норфолк, штат Вірджинія "у зв'язку з переоцінкою глобальних потреб у військах".

За словами представників Шостого флоту США, це рішення було прийнято для того, щоб корабель міг зробити свій внесок у "регіональне стримування і оборону США".

Шостий флот США заявив, що навіть з відходом "Форда" американські ВМС зберігають "широкі можливості як у Середземному морі, так і на Близькому Сході".

Наразі у східному Середземномор'ї спільно діють десантний корабель USS Bataan, який може нести винищувачі F-35, десантний корабель-док USS Carter Hall і десантний транспортний док USS Mesa Verde.