На Київщині у двох районах частково відсутня електрика – ДТЕК

У Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня. Про це заявили в ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

"Київщина: через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах" , – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК додають, що як тільки безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть відновлення електропостачання.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 2 січня у Подільському районі Києва пошкоджено газову трубу.

Через російську ракетну атаку зранку 2 січня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва відсутнє світло.