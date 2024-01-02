Пекін закликав жителів Тайваню сприяти "возз’єднанню" з КНР

Голова Управління уряду Китаю у справах Тайваню Сун Тао закликав жителів Тайваню сприяти "мирному возз’єднанню" острова з материком, заявивши, що це спільне бажання людей по обидва береги Тайванської протоки.﻿ Про це йдеться у його новорічному посланні, опублікованому відомством, повідомляє Укрінформ.

"Ми будемо дотримуватись курсу на мирне возз’єднання і політики "одна країна, дві системи", виступатимемо проти незалежності Тайваню або втручання зовнішніх сил і вестимемо діалог із людьми з усіх верств суспільства на Тайвані. Батьківщина врешті-решт возз’єднається, вона неминуче возз’єднається" , - сказав Сун про плани його офісу на 2024 рік.

На його переконання, "возз’єднання" є спільним бажанням і спільною місією людей по обидва береги Тайванської протоки.

"Народ Тайваню повинен сприяти відносинам між протокою, щоб повернутись на правильний шлях мирного розвитку, та сприяти процесу мирного возз’єднання батьківщини" , - зазначив чиновник.

У його посланні не згадувалося про президентські вибори на Тайвані 13 січня, які в Пекіні тривалий час намагаються представити як вибір між війною та миром, аби сприяти перемозі лояльним до Китаю політсилам і кандидатам.

Китай пропонує Тайваню модель автономії "одна країна, дві системи", подібно тій, за якою у складі КНР функціонують автономні райони Гонконг і Макао, проте жодна провідна тайванська партія не підтримує цю ідею.

І правляча Демократична прогресивна партія (ДПП), що виступає за повну незалежність острова, і найбільша опозиційна партія Гоміндан, яка вважає можливою економічну співпрацю з материком, наполягають, що лише народ Тайваню має вирішувати своє майбутнє.

Як повідомлялося, боротьбу за найвищий пост на Тайвані ведуть нинішня провладна ДПП, яка прагне незалежності від Китаю і дратує Пекін, та опозиція в особі Гоміндана, до якої комуністи з материка ставляться прихильно.