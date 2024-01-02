У Києві та області без електрики понад 250 тисяч людей – "Укренерго"

Унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними "Укренерго", усі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується.