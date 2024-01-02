У РФ визнали, що на село у Воронежській області впала російська ракета
Губернатор Воронежської області РФ Олександр Гусєв підтвердив, що на село Петропавлівка впала російська ракета.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скління та покрівля, що несуть конструкції. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Ймовірно, йдеться про одну з ракет, яку російські війська запустили по Україні.
Очевидці повідомляли про серйозні пошкодження трьох будинків у Петропавлівці.