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У РФ визнали, що на село у Воронежській області впала російська ракета

Губернатор Воронежської області РФ Олександр Гусєв підтвердив, що на село Петропавлівка впала російська ракета.

Про це він написав﻿ у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скління та покрівля, що несуть конструкції. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, йдеться про одну з ракет, яку російські війська запустили по Україні.

Очевидці повідомляли про серйозні пошкодження трьох будинків у Петропавлівці.

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