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Удари РФ по Харкову: одна загибла, майже 40 поранених

Удари РФ по Харкову: одна загибла, майже 40 поранених
Фото: t.me/dsns_telegram

Російські війська вранці 2 січня масовано вдарили по Харкову, є влучання в житлову забудову міста, одна людина загинула, понад 40 дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Пряма мова мера: "Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється", – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Перед цим Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованим ракетним ударом, лунають вибухи.

О 8:43 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті російських ударів одна людина загинула і ще понад 20 дістали поранення.

"Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. На цю хвилину − більше 20 постраждалих. Одна людина загинула", – додав він. 

За словами голови ОВА, у місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загоряння автомобілів.

Згодом Синєгубов повідомив, що медики надають допомогу 22 пораненим, 16 осіб госпіталізовані до медичних установ.

За кілька хвилин кількість поранених зросла до 41. Синєгубов уточнив, що загинула жінка. 

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