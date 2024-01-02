У "Дії" відновили заміни водійського посвідчення і перереєстрації авто
У застосунку "Дія" відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок, повідомляє Економічна правда.
"Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків", - йдеться у повідомленні.
Наприкінці грудня 2023 року у "Дії" попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Як пояснили у "Дії", це було пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.