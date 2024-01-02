Внаслідок ударів РФ загинули 4 людини, понад 90 поранених – Зеленський

Внаслідок ударів Росії по Україні зранку 2 січня загинули 4 людини, 92 людини поранені.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські.

Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким" , – написав Зеленський.

Президент зазначив, що від 31 грудня росіяни застосували приблизно 170 "Шахедів" і десятки ракет різних типів – більшість з них атакували цивільні об'єкти.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи" , – написав Зеленський.