Білий дім підштовхнув Ізраїль до виведення частини військ з Гази – NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази. Про це пише NBC News з посиланням на американського високопосадовця, повідомляє Європейська правда.

За його словами, бойові дії в цьому районі все ще тривають, і не схоже, що в південній частині Гази відбуваються якісь зміни.

Ізраїль напередодні заявив, що п'ять його військових бригад будуть виведені із сектора Гази цього тижня, але ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що бойові дії триватимуть місяцями.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.