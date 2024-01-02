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"Кинджали", "Калібри" і не тільки: ППО збила десятки ракет

"Кинджали", "Калібри" і не тільки: ППО збила десятки ракет
Фото: Рixabay

Уранці 2 січня сили протиповітряної оборони збили 72 ракети, які російські війська запустили по Україні.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти випустили з 16 бомбардувальників Ту-95МС не менше 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Із 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Також росіяни атакували трьома крилатими ракетами "Калібр" з моря, а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 запустили чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами, росіяни застосували 99 ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:

  • 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети "Калібр".

Нагадаємо, уночі ППО збила﻿ усі 35 безпілотників типу Shahed-136/131, які запустили окупанти.

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