"Кинджали", "Калібри" і не тільки: ППО збила десятки ракет
Уранці 2 січня сили протиповітряної оборони збили 72 ракети, які російські війська запустили по Україні.
Про це повідомили в командуванні Повітряних силах ЗСУ.
Окупанти випустили з 16 бомбардувальників Ту-95МС не менше 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.
Із 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.
Також росіяни атакували трьома крилатими ракетами "Калібр" з моря, а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 запустили чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
За попередніми результатами, росіяни застосували 99 ракет різних типів.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:
- 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети "Калібр".
Нагадаємо, уночі ППО збила усі 35 безпілотників типу Shahed-136/131, які запустили окупанти.