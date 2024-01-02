Німецький депутат: Для підготовки до війни з Росією є лише 5-8 років

Представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу в парламенті Німеччини, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер вважає, що у держав НАТО є приблизно 5-8 років, щоб підготуватися до війни з Росією, повідомляє Європейська правда.

Кілька тижнів тому міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс попередив, що Росія готує військовий потенціал для протидії НАТО. Коментуючи зростання загрози, яку РФ становить для держав НАТО, Кізеветтер дав зрозуміти, що допускає майбутню російську агресію за кілька років.

"У нас є лише 5-8 років на підготовку, дехто каже, що мінімум три роки. Росія вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії.

Москва використовує міграцію як зброю. Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести сум'яття, наприклад, збільшивши міграцію" , – зазначив депутат.

Він додав, що, за песимістичним сценарієм, російська війна проти України може спричинити виїзд більшої кількості українців до Європи цієї зими. Це спровокує частину виборців голосувати за популістські партії напередодні виборів до Європарламенту.