Скільки нових авто купили українці у 2023 році

У 2023 році українці придбали майже 61 тисячу нових авто. Зокрема, у грудні придбали 5,9 тисяч нових машин.

Про це повідомляє﻿ Укравтопром.

У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада зріс на 9%.

Лідерство на ринку утримувала японська марка Toyota – 972 шт. На другому місці Renault – 678 шт. Третій результат у Skoda – 600 шт.

Всього за весь 2023 рік в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж у попередньому році.

До Топ-10 2023 року потрапили:

Toyota – 10197 од. (+47%); Renault – 5790 од. (+46%); Volkswagen – 5627 од. (+147%); Skoda – 4938 од. (+75%); BMW – 4128 од. (+139%); Hyundai – 2945 од. (+29%); MERCEDES-BENZ – 2543 од. (+52%); SUZUKI – 2396 од. (+192%); MAZDA – 2252 од. (+237%); NISSAN – 1975 од. (+75%).

Бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.