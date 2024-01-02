У всіх районах столиці відновили водопостачання – КМДА
У Київводоканалі заявили, що у всіх районах столиці відновили живлення об'єктів водопостачання. Про це заявили в КМДА, повідомляє Економічна правда.
У Святошинському та Подільському районах, на житлових масивах Виноградар, Софіївська та Микільська Борщагівка наразі спостерігається пониження тиску водопостачання.
"Для повного запуску агрегатів і стабілізації тиску в мережі фахівцям "Київводоканалу" необхідно орієнтовно до однієї години", - йдеться у повідомленні.
Повідомлялось, що у Подільському районі Києва внаслідок масованої ракетної атаки РФ пошкоджено магістралі водопостачання.