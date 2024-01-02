Кулеба закликав надати Україні більше ракет та систем ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн, повідомляє Європейська правда.

"Путін посилює терор проти України. Сьогодні був завданий вже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Цивільна інфраструктура була пошкоджена, люди були поранені та вбиті, серед них – діти", – зазначив український міністр.

Він вказав, що країни Заходу наразі можуть здійснити п’ять кроків у відповідь на російську агресію, зокрема:

прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів;

надати Україні бойові безпілотники всіх типів;

надати Україні ракети дальнього радіуса дії 300 км+;

схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;

ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні", – підкреслив Кулеба.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.