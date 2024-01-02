Ізраїльська армія вночі завдала ракетних ударів по Сирії

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що вночі було завдано ударів по території Сирії, повідомляє Укрінформ.

"Представники ЦАХАЛу підтвердили, що вночі було завдано ударів по Сирії у відповідь на ракетний обстріл північної частини Ізраїлю" , - йдеться у повідомленні.

У короткій заяві ЦАХАЛу зазначено, що Ізраїль завдав удару по "інфраструктурі", що належить сирійській армії.

Там не уточнюється, де були розташовані цілі або як було завдано цих ударів.

Раніше Сирія звинуватила Ізраїль у завданні авіаударів у районі Дамаска.

Унаслідок ізраїльського ракетного удару по міжнародному аеропорту Алеппо, загинуло щонайменше восьмеро людей.