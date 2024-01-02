Зеленський пообіцяв Росії відповідь за ракетну атаку

Росія відповість за життя кожного українця, яке забрала під час обстрілу 2 січня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За словами президента, Patriot, IRIS-T, NASAMS - кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів.

"А за кожне забране життя Росія відповідатиме" , - констатував він.

Зеленський зазначив, що Росія випустила сто ракет різних типів по Україні зранку.