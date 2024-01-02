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Зеленський пообіцяв Росії відповідь за ракетну атаку

Зеленський пообіцяв Росії відповідь за ракетну атаку
Фото: prezident.gov.ua

Росія відповість за життя кожного українця, яке забрала під час обстрілу 2 січня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За словами президента, Patriot, IRIS-T, NASAMS - кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів.

"А за кожне забране життя Росія відповідатиме", - констатував він.

Зеленський зазначив, що Росія випустила сто ракет різних типів по Україні зранку.

"2 січня 24-го року - і знову удар російських нелюдів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків", - нагадав він.

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