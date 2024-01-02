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Санду відреагувала на нові ракетні удари РФ по Україні

Санду відреагувала на нові ракетні удари РФ по Україні
Фото: Facebook / Maia Sandu

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України, повідомляє Європейська правда.

"На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", – зазначила Санду. 

Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу, підкреслила вона.

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