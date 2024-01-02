Уряд вніс зміни до програми "єОселя": кого стосується

Кабінет міністрів уніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя": відтепер пільгові категорії позичальників можуть купити квартири в будинку, що не старший за 10 років, за умови, якщо нерухомість розташована в Києві або в обласному центрі.﻿ Про це заявили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє Економічна правда.

"Одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих.

Раніше за цією програмою можна було придбати квартири у будинку не старіше 3 років. Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в місті Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах" , - йдеться у повідомленні.

Друга зміна передбачає, що відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки, додали в міністерстві.

Програма "єОселя" почала діяти з жовтня 2022 року. Відтоді кредити на придбання житла отримали більш ніж 6 тисяч українських родин на загальну суму понад 9 мільярдів гривень.