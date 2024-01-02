Кількість загиблих у Києва зросла до двох, майже 50 постраждалих

Через нічний та ранковий удар по Києву 2 січня кількість загиблих у Солом’янскьому районі зросла до 2 людей, ще 49 людей постраждали, повідомляє Українська правда.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу столиці збільшилася. Наразі відомо про 2 загиблих та 43 поранених. У тому числі госпіталізовано 2-річного хлопчика та його батьків, які отримали поранення через потрапляння уламків ракети в квартиру в Соломʼянському районі" , – йдеться в повідомленні.

Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до 49 людей.

"До 49 збільшилася кількість постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. І вже двоє загиблих. Госпіталізували 43 людини. Всі екстрені служби працюють на місці" , – додав мер Києва.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники нанесли масований удар по Києву. За даними ОГП, у самому Києві уламки засобів ураження виявлені у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

В результаті атаки пошкоджено житлові багатоповерхівки, складські приміщення, супермаркет, територію ринку, будівлі СТО, приватні домогосподарства та транспортні засоби. Вибито шибки у житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.