Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Окупанти авіабомбами обстріляли Оріхів: зруйновано під'їзд, поранено

Окупанти авіабомбами обстріляли Оріхів: зруйновано під'їзд, поранено
Фото: Igor Dvurekov

Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів", - розповів він.

Зруйновано під’їзд, поранено жінку

В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.

"З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку", - зазначив Малашко.

Новини

Популярні теми форуму

analytics