Окупанти авіабомбами обстріляли Оріхів: зруйновано під'їзд, поранено
Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів", - розповів він.
Зруйновано під’їзд, поранено жінку
В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.
"З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку", - зазначив Малашко.