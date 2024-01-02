В ООН засудили нові російські обстріли України

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила чергову хвилю ударів по столиці та багатолюдних містах України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Для народу України новий рік розпочався з втрат, болю та розпачу. Третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура" , - йдеться в заяві.

Як зазначила Браун, викликає тривогу те, що багато районів столиці України залишилися без світла та водопостачання саме тоді, коли очікується, що температура цього тижня знизиться майже до -20 градусів за Цельсієм. Крім того, унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей на Донеччині.

"Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов’язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. І сьогодні я думками з родинами та друзями загиблих та поранених, а також з тими, хто непокоїться про тих, доля яких ще не відома" , - наголосила Браун.

Організація Об’єднаних Націй знову нагадує Російській Федерації, що невибіркові удари та обстріли по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом, йдеться в заяві.