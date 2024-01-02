У Києві не будуть запроваджувати графіки відключень електрики – Yasno

Попри пошкодження мереж в Києві та області через ракетні атаки 2 січня, графіків відключень світла не буде.﻿ Про це заявив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, повідомляє Економічна правда.

"По світлу все в цілому "нормально". Графіків ніяких не буде" , - зазначив він.

За словами Коваленка, треба лише деякий час на відновлення мереж після пошкодження.

"Велика подяка та вдячність силам ППО, які змогли відбитись від 60+ ракет та 10+ Кинджалів" , - зазначив він.

За даними "Укренерго", внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів.﻿ Опівдні "Укренерго" відновило роботу обладнання магістральних мереж на Київщині.﻿﻿ Енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів.