У Києві не будуть запроваджувати графіки відключень електрики – Yasno
Попри пошкодження мереж в Києві та області через ракетні атаки 2 січня, графіків відключень світла не буде. Про це заявив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, повідомляє Економічна правда.
"По світлу все в цілому "нормально". Графіків ніяких не буде", - зазначив він.
За словами Коваленка, треба лише деякий час на відновлення мереж після пошкодження.
"Велика подяка та вдячність силам ППО, які змогли відбитись від 60+ ракет та 10+ Кинджалів", - зазначив він.
За даними "Укренерго", внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів. Опівдні "Укренерго" відновило роботу обладнання магістральних мереж на Київщині. Енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів.