НБУ оновив порядок фінмоніторингу щодо політично значущих осіб

Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР), повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що це зроблено для імплементації вимог закону (№ 3419-IX) про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо політично значущих осіб.

У НБУ нагадали, що законом № 3419-IX статус PEP установлюється пожиттєво, але водночас розроблені механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус.

"В ухваленому парламентом законі визначено, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід.

Нацбанк уніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу" , - йдеться у повідомленні.

Так, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад 12 місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених законом.

"Для ухвалення такого рішення фінансова установа має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.