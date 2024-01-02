Патрульна поліція показала перші хвилини після атаки РФ на Київ

У Києві продожвують усувати наслідки масованої атаки РФ: патрульні поліцейські допомагають розбирати завали, забезпечують безперешкодний проїзд спецтехніки, евакуюють та підтримують громадян.﻿﻿ Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Українська правда.

"Разом з екстреними службами працюємо в місцях падіння уламків від ворожих ракет. Патрульні надають необхідну допомогу, допомагають розбирати завали, забезпечують безперешкодний проїзд спецтехніки, евакуюють та підтримують громадян.

Рашисти не припиняють спроб будь-що зламати нас не тільки фізично, а й морально. Та неможливо вбити дух українця, який на своїй землі виборює своє. Дякую нашій протиповітряній обороні та всім Силам оборони" , – йдеться в повідомленні.

За майже 6 годин повітряної тривоги, ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів", слідом за ними - групами та хвилями крилаті ракети та аеробалістичні ракети "Кинджал".

Внаслідок масованої ракетної атаки в різних районах міста пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, торговельні та складські приміщення, підприємства та автомобілі. Є потерпілі та загиблі.