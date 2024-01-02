Поліція оприлюднила відео перших хвилин після обстрілів Харкова
Патрульна поліція Харківської області показала відео перших хвилин після атаки російських військ по Харкову 2 січня, повідомляє Українська правда.
На відеозаписі видно пошкоджені будинки, пожежі, поранених, розблокування дверей квартир, у яких можуть бути постраждалі чи жертви.
Патрульні спільно з іншими службами надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.
"Щоденно росія цинічно здійснює обстріли Харкова та Харківської області. Терористи вбивають та травмують цивільне населення, знищують інфраструктуру. Тому просимо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися поблизу місць укриття", – йдеться в повідомленні.