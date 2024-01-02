Поліція оприлюднила відео перших хвилин після обстрілів Харкова

Патрульна поліція Харківської області показала відео перших хвилин після атаки російських військ по Харкову 2 січня, повідомляє Українська правда.

На відеозаписі видно пошкоджені будинки, пожежі, поранених, розблокування дверей квартир, у яких можуть бути постраждалі чи жертви.

Патрульні спільно з іншими службами надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.