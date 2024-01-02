Посол ЄС прокоментувала ракетні атаки: Москву притягнуть до відповідальності

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після нової масованої російської ракетної атаки на українські міста заявила, що Україна потребує додаткової підтримки, а Росія буде притягнута до відповідальності, повідомляє Європейська правда.

Матернова зазначила, що у вівторок Україна стала жертвою чергової жорстокої російської атаки.

"Столиця України Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті мирні жителі, зруйнована інфраструктура.

Зараз Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя. Росія буде притягнута до відповідальності" , – заявила посол.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни у вівторок вранці запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.