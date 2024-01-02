Вибухи в Бєлгороді: окупанти заявляють про збиття українських ракет

У російському Бєлгороді сьогодні, 2 січня, неспокійно. Жителі повідомляють про потужні вибухи. Водночас Міноборони країни-агресора заявляє про нібито збиття українських ракет "Вільха" у небі над областю, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

У мережі пишуть, що в Бєлгороді вже тричі була оголошена повітряна тривога.

Місцеві жителі публікують відео, на яких чутно сильні вибухи, атакож фото "уламків від чогось збитого над містом".

Тим часом Міноборони РФ заявляє, що сили ППО нібито збивають українські ракети "Вільха" у небі над Бєлгородською областю. Вже нарахували понад десяток "збитих" цілей.

Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, внаслідок так званої атаки є постраждала.

"За попередніми даними, є одна постраждала - у жінки рвана рана лівої кисті. Вона відмовилася від госпіталізації" , - заявив він.

Також за словами губернатора, у Бєлгороді уламками пошкоджено торгове приміщення та кілька автомобілів, а у Бєлгородському районі один легковий автомобіль.