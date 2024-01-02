Видатки держбюджету торік майже вдвічі перевищили надходження
У 2023 році до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 1,66 трлн гривень податків, зборів та інших платежів. Касові видатки загального фонду становили 3,03 трлн гривень. Про це заявили в Мінфіні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За 2023 рік державний бюджет виконано з дефіцитом загального фонду у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого дефіциту у сумі 1,83 трлн гривень.
Як зазначили в Мінфіні, важливим джерелом стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг за підсумками року становив 425,4 млрд гривень.
Найбільшим донором грантової підтримки у 2023 році були США (400,5 млрд гривень). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Японії, Норвегії, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 25 млрд гривень. Кошти спрямовано до державного бюджету через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE in Ukraine.
Крім того, 35,9 млрд гривень надійшло до загального фонду державного бюджету від Національного банку України як частина його прибутку, отриманого за 2022 рік.
Загалом за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн гривень податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили понад 4 трлн гривень.
Запозичення
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн гривень. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 552,6 млрд гривень. Платежі з погашення державного боргу становлять 436,5 млрд гривень, платежі з обслуговування - 247,4 млрд гривень.
Із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трлн гривень (30,9 млрд доларів), зокрема:
- 714,9 млрд гривень (18,0 млрд євро) коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС (Інструмент надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +, МФД-IX);
- 164,0 млрд гривень (3,3 млрд СПЗ) коштів МВФ у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF;
- 64,2 млрд гривень (2,4 млрд канадських доларів) позики уряду Канади;
- 54,9 млрд гривень (1,5 млрд доларів) позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;
- 33,3 млрд гривень (900,0 млн доларів) позики МБРР в рамках проекту "Інвестиції у соц. захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)";
- 18,3 млрд гривень (500,0 млн доларів) позики МБРР у рамках Четвертого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні";
- 18,1 млрд гривень (500,0 млн доларів) позики МБРР в рамках П’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні";
- 37,5 млрд гривень (1,0 млрд доларів) позики МБРР у рамках Шостого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні";
- 16,1 млрд гривень (404,3 млн євро) позики МАР в рамках проекту "Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні";
- 4,8 млрд гривень (132,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту "Прискорення інвестицій у сільське господарство України";
- 1,8 млрд гривень (47,0 млн євро) позики МБРР у рамках проекту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя";
- 1,3 млрд гривень (35,0 млн доларів) коштів МБРР в рамках другого додаткового фінансування , спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19;
- 0,5 млрд гривень (15,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту "Модернізація системи соц. підтримка населення України";
- 0,7 млрд гривень (18,5 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту "Модернізація системи соц. підтримка населення України";
- 0,5 млрд гривень (14,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту "Додаткове фінансування Проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".