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Президент Литви закликав надати Україні більше систем ППО

Президент Литви Гітанас Науседа після масованого ракетного обстрілу Росією 2 січня закликав партнерів негайного передати Україні більше систем ППО, повідомляє Європейська правда.

2 січня кияни знову розпочали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх будинках, зазначив литовський президент.

"Загибель цивільних, руйнування та тероризм Кремля продовжуються. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи протиповітряної оборони для України негайно!", – закликав Науседа.

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