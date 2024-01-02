Президент Литви закликав надати Україні більше систем ППО
Президент Литви Гітанас Науседа після масованого ракетного обстрілу Росією 2 січня закликав партнерів негайного передати Україні більше систем ППО, повідомляє Європейська правда.
2 січня кияни знову розпочали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх будинках, зазначив литовський президент.
"Загибель цивільних, руйнування та тероризм Кремля продовжуються. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи протиповітряної оборони для України негайно!", – закликав Науседа.