Президент Латвії про масовані обстріли РФ: Новорічні святкування закінчилися
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку РФ, наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні, повідомляє Європейська правда.
Рінкевичс відзначив роботу української протиповітряної оборони, але додав, що Україна потребує більшої допомоги.
"Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно", – підкреслив латвійський президент.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа у відповідь на масовані російські обстріли України закликав Захід негайно надати Україні додаткові системи ППО.