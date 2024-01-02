Шольц може піти у відставку: ЗМІ назвали ймовірного наступника канцлера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково залишити посаду канцлера ФРН. Це пов'язано з низьким рівнем підтримки партії "СДПН", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bild.

Опитування інституту INSA (Національний інститут прикладних наук Ліона), проведене для видання та опубліковане 31 грудня, показало, що протягом 2023 року підтримка "Соціал-демократичної партії Німеччини" впала з 20% до 15%.

Ключовий фактор фіаско "СДПН", на думку аналітиків, полягає в тому, що тільки кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца, який представляє партію.

Хто може стати наступником

Італійська газета La Repubblica пише, що Олаф Шольц може достроково піти у відставку 2024 року. При цьому видання не називає джерела інформації.

За даними журналістів, наступником Шольца може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

Що може стати причиною його відставки

Причиною відставки канцлера, як повідомляє La Repubblica з посиланням на два джерела, може стати скандал, що стався ще 2020 року з компанією Wirecard та її босом Яном Марсалеком (наразі він, імовірно, переховується в Москві).

На той час саме Шольц очолював Федеральне міністерство економіки та відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини з часів Другої світової війни.

Однак Шольц завжди заперечував свою особисту відповідальність за цей фінансовий скандал.

Що про це думають у Німеччині

Bild пише, що в Німеччині аналітики сумніваються в реальності зміни канцлера: зокрема, члени "СДПН" підтримали Шольца на партійній конференції.

"Водночас Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину "готуватися до війни" - донедавна ліве крило "СДПН", імовірно, узагалі могло вимагати виключення з партії за ці слова" , - йдеться в матеріалі.

Діяльність Яна Марсалека

Раніше ми писали, що Марсалека підозрюють у шпигунстві за Британією. Він допомагав спецслужбам Росії.

Також ми повідомляли, що за інформацією німецького джерела, Марсалек міг співпрацювати з екс-ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Також видання Wall Street Journal писало, що топ-менеджер платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек виявився, за висновками західних спецслужб, агентом російської розвідки.