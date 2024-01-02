ОДА: Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині, двоє загиблих

Російські загарбники обстріляли приватний сектор міста Часів Яр на Донеччині, в результаті чого загинуло 2 людини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Facebook.

"2 людини загинули внаслідок обстрілу Часовоярської громади. Росіяни ударили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям".

За його словами, також 1 людина поранена у Красногорівці Мар'їнської громади — постраждалий доставлений до лікарні.

Голова Донецької ОДА наголосив, що залишатися у цих районах небезпечно і закликав до евакуації.