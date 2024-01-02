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Залужний: Якби "Кинджали" влучили в ціль, була б катастрофа

Залужний: Якби "Кинджали" влучили в ціль, була б катастрофа
Фото: Facebook

Головнокомандувач Валерій Залужний подякував західним партнерам за надані системи ППО, які нині збили рекордну кількість "Кинджалів", але наголосив, що Україна потребує більше ефективної проти балістики зброї, адже немає жодних підстав вважати, що РФ зупиниться, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у соцмережі Х.

"Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якби ракети влучили в ціль, наслідки були б катастрофічними.
Дякуємо партнерам за ЗРК. Немає жодних підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них".

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