Сили оборони півдня: Росія вже тиждень не атакує зерновий коридор

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росіяни протягом тижня жодного разу не обстріляли чорноморські зернові коридори. Це сталось після того, як українські військові знищили одразу три російські винищувачі над Чорним та Азовським морями 24 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень — це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці" , — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що наразі авіації ворога небезпечно відлітати занадто далеко від російських берегів через підвищений ризик бути підбитою.