В ОГП розповіли, що відбувається в судах зі справами про розгін Майдану

Через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності суди закрили 5 справ відносно 6 фігурантів щодо розгону Майдану 30 листопада 2013 року, водночас 24 справи ще розглядаються в різних інстанціях, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський у коментарі УП.

"Судами закрито 5 судових справ відносно 6 осіб саме щодо подій 30 листопада.

Водночас, по тому ж 30 листопада є 7 обвинувальних вироків відносно 9 осіб. 15 справ відносно 25 осіб все ще розглядається в судах першої інстанції, а всього в судах (рахуючи апеляційну і касаційну інстанцію) по 30 листопада розглядається 24 справи відносно 36 осіб.

Лише упродовж 2023 року по подіях 30 листопада винесено обвинувальні вироки та засуджено 7 працівників підрозділу "Беркут" у справах, обвинувальні акти у яких скерувано до суду в минулі роки".

Донський нагадав, що прокуратура наполягала на змінах до Кримінального процесуального кодексу, які мають забезпечити дотримання розумних строків судового розгляду, що стало б запобіжником масового закриття кримінальних справ, судовий розгляд яких може невиправдано тривати роками.

Водночас представник ОГП звертає увагу на явну недоречність посилань окремих оглядачів, необізнаних з проблематикою, щодо начебто неспроможності прокуратури покарати винних у розстрілах на Майдані.

Він нагадав, що злочини щодо розстрілів не мають строків давності, крім того, функцією прокурора в кримінальному процесі є підтримання публічного обвинувачення в суді, тоді як вирішення питань щодо винуватості особи і призначення покарання, належить до компетенції суду.

За словами очільника Департаменту "Майдану", достатність зібраних прокурором доказів для визнання особою винною у вчиненні злочину оцінюється судом при ухваленні обвинувального чи виправдувального вироку, і саме тому так важливо змінити законодавство, яке фактично толерує розгляд справ роками та їх закінчення без вироку, тобто без висновку про винуватість або невинуватість особи.

Окремо Донський додав, що Офіс генпрокурора вже оскаржив рішення Дніпровського райсуду Києва, який 13 грудня 2023 року закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо розгону Майдану через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо: В жовтні 2023 року суд присяжних заочно засудив 3-х колишніх працівників міліції за участь у розстрілах на Майдані, одного обвинуваченого – до довічного позбавлення волі і ще двох до 15 років позбавлення волі кожного. Цей вирок наразі оскаржується в апеляційному суді.

Чому це важливо: У лютому 2023 року керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський наголошував, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік. Прокуратура наполягала на змінах до КПК, аби не допустити їхнього закриття.