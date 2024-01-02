Удар по Україні 2 січня: загинуло 5 людей, ще 129 постраждалих (Оновлено)
У результаті масованого удару росіян 2 січні, в Україні загинуло 5 людей, ще 129 – постраждало, у самому Києві продовжують ліквідувати пожежі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ДСНС.
"Загалом на даний час внаслідок атаки по Україні загинуло 5 людей, ще 129 – постраждало".
Рятувальники повідомили, що станом на 16:00 підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва.
Також у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.
Рятувальники відзначили, що під час масованого обстрілу на місцях було задіяно понад 500 рятувальників та 111 одиниць техніки.
Оновлено: Станом на 17:00 до 127 збільшилася кількість постраждалих загалом по Україні. Кількість загиблих не змінилась.
Оновлено: Станом на 18:00 рятувальники повідомили про 129 постраждалих. Роботи з ліквідації тривають у Харкові та у столиці.
Що було раніше: 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. В основному цілили по столиці.
Передсторія:
- Це вже друга масована атака по Україні і столиці зокрема за останні 5 днів.
- Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- На другий день після атаки президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 39 осіб. Пізніше кількість жертв цього удару зросла. Тільки у Києві загинули 28 людей.
- Тоді окупанти випустили по Україні 158 повітряних цілей – безпілотників і ракет різного типу. ППО вдалося знищити 114 із них. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.