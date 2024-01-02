У Бундестазі знову закликають передати Україні Taurus після обстрілу РФ

Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала повільне постачання зброї Україні на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку РФ, повідомляє Європейська правда.

Свій коментар політикиня дала порталу t-online.

За словами Штрак-Ціммерман, фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самим лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі".

"Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів", – підкреслила вона.

"І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", – додала німецька депутатка.

Речниця з питань безпеки німецьких "Зелених" Сара Нанні у коментарі t-online також закликала до надійної допомоги Україні з боку Німеччини. За словами Нанні, "необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України, додавши, що "наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету".

Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.