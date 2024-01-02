В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза балістики та БпЛА (Оновлено)

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: на півночі через загрозу балістики, на півдні – через загрозу застосування ударних БпЛА, повідомляє Українська правда.

Про це говорить мапа тривог, Повітряні сили в Telegram.

"Увага!

Київська область та Київ - загроза застосування балістичного озброєння!"

О 18.35 повітряники оголосили, що для Херсонської та Миколаївської області є загроза застосування ударних дронів. О 18.36 про загрозу балістики для столиці та Київщини.

Оновлено: О 19.11 тривогу для Києва, північних та східних областей зняли. Для півдня вона лишається.